Fidapa Castelvetrano, la Prof. Antonella Denaro nuovo Presidente.

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-16

Passaggio di campana in casa Fidapa sezione di Castelvetrano, la presidente uscente, ora past president Giusy Cavarretta, lascia il passo alla neo presidente professoressa Antonella Denaro, che insieme al suo direttivo formato dalla vicepresidente Lavinia Morrone,la segreteria Daniela Lucentini e la tesoriera Cristina Torrente, avrà l'onore di presiedere una delle sezioni più numerose della Fidapa della Sicilia occidentale.

Cerimonia suggestiva e partecipata quella che si è svolta presso l'Hotel Althea alla presenza delle autorità distrettuali, nazionali e internazionali della Fidapa e del sindaco di Castelvetrano avvocato Giovanni Lentini,tante le socie presenti alla cerimonia e le gradite ospiti delle altre sezioni della provincia di Trapani e i presidenti dei club service della città.