Uomo aggredito ieri sera a colpi di bottiglia e con una catena. Soccorso dai passanti. Sul posto Carabinieri e Polizia

di: Redazione - del 2025-11-16

Aggressione ieri sera intorno alle 21.30 ai danni di un extracomunitario in piazza Josè Escrivà, all'altezza di via Lazzaretto. L’uomo, un 46 enne di nazionalità tunisina, è stato colpito con una bottiglia di vetro ed una catena.

A causa dell’aggressione l’uomo ha riportato ferite alla testa, non profonde e delle micro-lesioni lesioni al viso e torace. Sul posto i Carabinieri, la Polizia di Stato e il 118 per i soccorsi.