Incidente mortale a Montevago, muore un sedicenne alla guida dalla moto

di: Redazione - del 2025-11-16

Incidente mortale nella tarda a Montevago, un ragazzo di appena 16 anni è morto a seguito di un incidente autonomo avvenuto nella tarda serata. Il giovane era alla guida di una moto ed indossava regolarmente il casco quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. L'intervento dei sanitari ed il trasferimento d'urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale di Sciacca ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

    • La vittima è un sedicenne di Santa Margherita di Belìce, C. P., morto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca in seguito alle gravi ferite riportate. 

