Inchiesta Cosa Nostra in Lombardia, PM castelvetranese chiede più di mezzo secolo di carcere per gli imputati

di: Redazione - del 2025-11-16

Immagine articolo: Inchiesta Cosa Nostra in Lombardia, PM castelvetranese chiede più di mezzo secolo di carcere per gli imputati

Più di mezzo secolo di carcere, 570 anni per 77 imputati. A tre anni dagli arresti il maxi-processo (abbreviato) sul consorzio mafioso lombardo, composto da soggetti di Cosa Nostra, ’ndrangheta e camorra romana, arriva alle battute finali. Ieri i pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane, 46enne castelvetranese, hanno fatto la richiesta di condanne. Ad entrambi pm è stata rafforzata la scorta a causa di minacce legate all'indagine, hanno definito il contesto mafioso milanese "né più né meno della Calabria".

    • Tra i 75 destinatari delle richieste di condanna, diversi nomi sono strettamente collegati alle dinamiche e alle gerarchie di Cosa Nostra siciliana: Bernardo Pace (richiesti 18 anni), Michele Pace (16 anni) e Domenico Pace (14 anni). Secondo la DDA, i tre farebbero parte del mandamento della provincia di Trapani. Tale mandamento sarebbe guidato da Paolo Aurelio Errante Parrino, noto per essere stato vicino all'ormai defunto ex superlatitante Matteo Messina Denaro. 

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

