  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Quasi mezzo kg di cocaina in casa, arrestato mazarese dalla Polizia

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-18

Commenti
Immagine articolo: Quasi mezzo kg di cocaina in casa, arrestato mazarese dalla Polizia

Un mazarese è stato arrestato dal personale del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: deteneva in casa quasi mezzo kg di cocaina oltre a diverso materiale per la suddivisione, la pesatura e il confezionamento dello stupefacente. L’operazione è avvenuta nella mattinata di sabato 15 novembre, quando gli operatori della sezione investigativa del Commissariato hanno condotto una delicata operazione di polizia giudiziaria finalizzata alla repressione di reati in materia di sostanze stupefacenti.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • In particolare, il personale dell’investigativa, a seguito di attività di attento monitoraggio, avendo il fondato sospetto che presso un domicilio di Mazara del Vallo un soggetto deteneva sostanza stupefacente del tipo cocaina destinata allo spaccio decidevano di procedere a perquisizione all’interno dell’appartamento. La perquisizione dava esito positivo, sia nella zona cucina che in soggiorno, infatti, venivano rinvenuti una ingente quantità di cocaina, in parte già suddivisa in dosi, marijuana, e diverso materiale per la pesatura, suddivisione e confezionamento dello stupefacente; il tutto veniva sequestrato penalmente.

    L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e proseguono le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Marsala, per verificare la provenienza e la destinazione di una così ingente quantità di cocaina, verosimilmente diretta ad alimentare lo spaccio al dettaglio sul territorio mazarese. Se la sostanza stupefacente fosse stata immessa nel mercato illecito l’indagato avrebbe potuto ricavarne un profitto complessivo pari a circa 45 mila euro atteso che la cocaina viene abitualmente ceduta al prezzo di 100 euro al grammo. Con questo ulteriore arresto la Polizia di Stato di Mazara del Vallo ha inferto un altro duro colpo al traffico degli stupefacenti sul territorio mazarese.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Lavanderia speed Queen H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Dentista Sparacia H2 dal 4 novembre
  • Kartodromo Triscina H2 dal 6 novembre
  • a4 lisciandra
  • Non Solo Sport H2 dal 4 novembre
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Casa Azzurra apartments h2
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    12 Novembre - Probabile sversamento acque di estrazione di olio nel Modione di Selinunte. La denuncia di alcuni lettori

    28 Ottobre - Il lettore scrive: "Da più di un anno la via Felice Orsini è chiusa al traffico"

    27 Ottobre - Il lettore scrive: "Dopo dieci giorni palma non rimossa all'interno del Parco Giochi a Marinella"

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    I più letti

    Incidente mortale a Montevago, muore il sedicenne Carlo Pendola

    Uomo aggredito ieri sera a colpi di bottiglia e con una catena. Soccorso dai passanti. Sul posto Carabinieri e Polizia

    La Farmacia Ingrassia avanti con la terza generazione nella rinnovata sede di viale Roma

    Inchiesta Cosa Nostra in Lombardia, PM castelvetranese chiede più di mezzo secolo di carcere per gli imputati

    Caso Cuffaro, Ventimiglia resta in Giunta. Lentini: “Non si può criminalizzare intero partito. No al qualunquismo”

    Lube store p1 dal 7 ottobre