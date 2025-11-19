  • A3 dottor Gianni catalanotto
Castelvetrano, nuovo bando per locazione locali Sistema delle Piazze

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-19

Immagine articolo: Castelvetrano, nuovo bando per locazione locali Sistema delle Piazze

Il Comune di Castelvetrano informa che è stato pubblicato il bando per l’assegnazione in locazione dei locali comunali situati nel Centro Storico – Sistema delle Piazze, identificati con i numeri 2 e 3. Durata della locazione: 6 anni, rinnovabili con canone annuo: Locale n. 2 (55 mq): € 3.190,00 - Locale n. 3 (21 mq): € 1.218,00.

    • Possono presentare istanza soggetti terzi interessati a svolgere un’attività economica compatibile con il contesto delle Piazze. Sono escluse le attività basate su distributori automatici.
    Scadenza presentazione domande: 17 dicembre 2025 – ore 12:00

    Il plico, chiuso e sigillato, dovrà essere consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune (Piazza Umberto I, n. 5) tramite posta, agenzia autorizzata o consegna a mano.

    • Documentazione richiesta:
    • Busta “A”: Documentazione amministrativa
    • Busta “B”: Offerta tecnico/economica
    Le proposte saranno valutate secondo criteri che premiano: prodotti locali, valore culturale, impatto occupazionale, decoro, originalità dell’attività, collaborazione con l’Amministrazione e offerta economica.

    Informazioni e chiarimenti
    Responsabile del procedimento: Arch. Pasquale Calamia – Direzione VI
    Email: pasqualecalamia@comune.castelvetrano.tp.it
    PEC per richieste formali: protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it

    Il bando completo è disponibile sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Avvisi – Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara, e sull’Albo Pretorio online: https://comune.castelvetrano.tp.it/it/news/bando-pubblico

