Uilpa VV.FF Trapani, Ferruccio Lamelia rieletto segretario provinciale

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-20

Immagine articolo: Uilpa VV.FF Trapani, Ferruccio Lamelia rieletto segretario provinciale

Ferruccio Lamelia è stato rieletto segretario provinciale della Uilpa Vigili del fuoco di Trapani in occasione del congresso provinciale di categoria. Ai lavori congressuali ha preso parte la segretaria generale della Uilpa di Trapani, Gioacchina Catanzaro, la quale ha espresso piena fiducia nel segretario confermato e sottolineato l'importanza del ruolo dei Vigili del Fuoco per la sicurezza e la comunità locale.

    • "Auguriamo a Ferruccio Lamelia un proficuo lavoro – afferma Catanzaro -. Siamo certi che la sua dedizione e competenza saranno fondamentali per rafforzare la presenza sindacale e continuare ad affrontare con determinazione le questioni aperte che riguardano questa categoria essenziale per il nostro territorio".

    Ferruccio Lamelia, nel ringraziare per la fiducia nuovamente accordatagli, ribadisce il suo impegno: "Sono onorato di continuare a svolgere questo incarico. Lavoreremo incessantemente per dare voce alle esigenze del personale, per garantire la piena efficienza del servizio di soccorso e per promuovere un dialogo costruttivo con le istituzioni. La sicurezza dei cittadini passa attraverso la valorizzazione di chi quotidianamente si impegna per la tutela della collettività".

