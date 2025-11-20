Mafia e Politica, Cassazione conferma condanna all'ex deputato Paolo Ruggirello

di: Redazione - del 2025-11-20

(ph. palermo.repubblica.it)

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 12 anni di carcere per l'ex deputato Paolo Ruggirello accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. L'ex deputato trapanese dovrà scontare la pena in carcere. Era stato scarcerato per decorrenza dei termini lo scorso 18 marzo 2025.

Nel 2019 l'ex esponente prima di Pd poi del Mpa era rimasto coinvolto nell'operazione antimafia "Scrigno". Il 25 gennaio scorso, la Corte d'appello di Palermo aveva confermato la condanna inflitta al politico in primo grado respingendo l'impugnazione della difesa che aveva allora deciso di ricorrere in Cassazione. Le indagini della Procura di Palermo, - come riporta Ansa.it - coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia, hanno rivelato gli stretti rapporti del politico con il boss Pietro Virga.