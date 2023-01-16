Messina Denaro, no all'arresto per il medico che diagnosticò il tumore

di: Redazione - (fonte: GdS.it) - del 2025-11-20

Il gip e il tribunale del Riesame hanno respinto la richiesta di arresto avanzata dalla Dda nei confronti del medico gastroenterologo Sebastiano Bavetta, che il 3 novembre del 2020 eseguì la colonscopia sull’allora latitante Matteo Messina Denaro e ne diagnosticò il tumore. Il padrino all’epoca usava una falsa identità. Il dottore è indagato per favoreggiamento aggravato. Secondo la Procura di Palermo, Bavetta era consapevole di avere curato il capomafia ricercato nonostante questi usasse un nome diverso. (Fonte GdS.it)