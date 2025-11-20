Castelvetrano, uomo cade dal secondo piano. Indagano i Carabinieri

di: Redazione - del 2025-11-20

Stamattina intorno alle 9:30 un uomo di origini extracomunitarie, é caduto dal secondo piano di un'abitazione in via San Martino a Castelvetrano. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Castelvetrano che hanno avviato le indagini per comprendere l'esatta dinamica dell'accaduto. L'uomo é stato soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto e si trova ricoverato presso l'Ospedale di Castelvetrano per le ferite riportate.

Secondo alcune indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, la caduta dal terrazzo dell'extracomunitario sembrerebbe legata anche ad una operazione antidroga.

In aggiornamento...