Gemellaggio tra Poggioreale "vecchia" e Taormina. Sopralluogo con Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-20

I parlamentari regionali Cateno De Luca (Componente della Commissione Bilancio all’Ars nonché sindaco di Taormina) e Danilo Lo Giudice (Componente della Commissione Cultura e Lavoro) accompagnati dal sindaco Carmelo Palermo, dall’assessore Andrea Cantavespre e dal presidente del Consiglio Sandro Ippolito, nella mattinata di mercoledì 19 novembre sono stati in visita a Poggioreale, in provincia di Trapani, per un sopralluogo nel vecchio centro distrutto dal terremoto del 1968, e dove oggi sono in fase di attuazione interventi di recupero architettonico e urbanistico (grazie a un progetto del Ministero della Cultura con fondi del PNRR) che presto lo renderanno visitabile ai turisti.

De Luca e Lo Giudice, tre le altre cose, hanno annunciato, in vista dell’approvazione della prossima legge finanziaria, la presentazione all’Ars di uno specifico emendamento che consenta ulteriori lavori di decoro urbano all’ingresso del vecchio centro, ed in particolare nell’area antistante Casa Agosta (Museo Multimediale) che sarà il centro di accoglienza per i visitatori.

Il vecchio centro di Poggioreale sarà aperto ai visitatori entro i primi mesi del 2026. Nell’idea di incrementare le visite e comunque di potenziare la promozione del sito, il sindaco di Poggioreale e quello di Taormina hanno concordato la stipula di un gemellaggio che sarà formalizzato contestualmente all’apertura del vecchio centro ai visitatori.

Il sindaco Carmelo Palermo: «Ho apprezzato molto l’interesse di De Luca per Poggioreale. Ha proposto azioni concrete. Il gemellaggio è una grande opportunità di promozione. Ricordo che Taormina ha 1 milione di visitatori all’anno».