  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Gemellaggio tra Poggioreale "vecchia" e Taormina. Sopralluogo con Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-20

Commenti
Immagine articolo: Gemellaggio tra Poggioreale "vecchia" e Taormina. Sopralluogo con Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice

I parlamentari regionali Cateno De Luca (Componente della Commissione Bilancio all’Ars nonché sindaco di Taormina) e Danilo Lo Giudice (Componente della Commissione Cultura e Lavoro) accompagnati dal sindaco Carmelo Palermo, dall’assessore Andrea Cantavespre e dal presidente del Consiglio Sandro Ippolito, nella mattinata di mercoledì 19 novembre sono stati in visita a Poggioreale, in provincia di Trapani, per un sopralluogo nel vecchio centro distrutto dal terremoto del 1968, e dove oggi sono in fase di attuazione interventi di recupero architettonico e urbanistico (grazie a un progetto del Ministero della Cultura con fondi del PNRR) che presto lo renderanno visitabile ai turisti.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • De Luca e Lo Giudice, tre le altre cose, hanno annunciato, in vista dell’approvazione della prossima legge finanziaria, la presentazione all’Ars di uno specifico emendamento che consenta ulteriori lavori di decoro urbano all’ingresso del vecchio centro, ed in particolare nell’area antistante Casa Agosta (Museo Multimediale) che sarà il centro di accoglienza per i visitatori.

    Il vecchio centro di Poggioreale sarà aperto ai visitatori entro i primi mesi del 2026. Nell’idea di incrementare le visite e comunque di potenziare la promozione del sito, il sindaco di Poggioreale e quello di Taormina hanno concordato la stipula di un gemellaggio che sarà formalizzato contestualmente all’apertura del vecchio centro ai visitatori. 

    Il sindaco Carmelo Palermo: «Ho apprezzato molto l’interesse di De Luca per Poggioreale. Ha proposto azioni concrete. Il gemellaggio è una grande opportunità di promozione. Ricordo che Taormina ha 1 milione di visitatori all’anno».

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Lavanderia speed Queen H2
  • Kartodromo Triscina H2 dal 6 novembre
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Dentista Sparacia H2 dal 4 novembre
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Non Solo Sport H2 dal 4 novembre
  • a4 lisciandra
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    12 Novembre - Probabile sversamento acque di estrazione di olio nel Modione di Selinunte. La denuncia di alcuni lettori

    28 Ottobre - Il lettore scrive: "Da più di un anno la via Felice Orsini è chiusa al traffico"

    27 Ottobre - Il lettore scrive: "Dopo dieci giorni palma non rimossa all'interno del Parco Giochi a Marinella"

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    I più letti

    Incidente mortale a Montevago, muore il sedicenne Carlo Pendola

    Agricoltore di 62 anni perde la vita sotto il suo trattore. Morto un uomo a Menfi

    Uomo aggredito ieri sera a colpi di bottiglia e con una catena. Soccorso dai passanti. Sul posto Carabinieri e Polizia

    Castelvetrano, uomo cade dal secondo piano. Indagano i Carabinieri

    La Farmacia Ingrassia avanti con la terza generazione nella rinnovata sede di viale Roma

    Lube store p1 dal 7 ottobre