Gli agenti inquinanti che minacciano la qualità dell’aria nelle nostre città

di: Giovanni Palermo - del 2025-11-18

Immagine articolo: Gli agenti inquinanti che minacciano la qualità dell’aria nelle nostre città

Quando si discute di qualità dell’aria si pensa sempre alle grandi città. In realtà il tema riguarda anche i centri medi e i territori provinciali come Castelvetrano. La Sicilia è monitorata da ARPA Sicilia attraverso la rete regionale di qualità dell’aria. La rete rileva gli inquinanti principali previsti dalle normative vigenti, cioè PM10, PM2.5, biossido di azoto, ossidi di azoto, ozono, monossido di carbonio. Non tutte le città hanno una stazione fissa dedicata e quando una città non ha una centralina locale stabile, ARPA Sicilia utilizza modelli previsionali su griglie regionali a risoluzione chilometrica per stimare lo scenario. Questo è il caso tipico dei comuni siciliani non capoluogo.

    • Castelvetrano rientra nel modello provinciale

    Castelvetrano rientra in questo scenario, cioè in una zona in cui la qualità dell’aria viene descritta e contestualizzata utilizzando i dati provinciali e il modello regionale. Secondo le relazioni più recenti rilasciate da ARPA e dal sistema SNPA emerge che nelle medie annuali, a livello Sicilia, il PM2.5 rimane spesso entro limiti normativi italiani, ma allo stesso tempo supera le più severe linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo è un dato importante perché racconta un fenomeno che non si vede a occhio nudo, ma che incide sulla salute a lungo termine. Ed è proprio per questo che oggi si parla sempre di più anche di prevenzione tecnica sulle auto, compresa la manutenzione del filtro antiparticolato. L’utilizzo periodico di un valido pulitore per filtro antiparticolato per migliorare le prestazioni del DPF è un esempio di intervento di manutenzione che ha effetti reali nella riduzione del particolato di scarico.

    • Il peso dei diesel nella quotidianità reale

    A Castelvetrano il parco auto è ancora fortemente diesel. Non c’è nulla di sbagliato nel diesel in sé, però va detto che quando un motore diesel non raggiunge le temperature corrette per la rigenerazione del filtro antiparticolato, la fuliggine si accumula e il filtro non riesce a filtrare come dovrebbe. Il traffico cittadino composto da tragitti corti, avvii frequenti del motore e poche percorrenze continuative è lo scenario meno favorevole. In questo contesto ciò che pesa non è il motore in sé, ma la modalità di utilizzo. La differenza infatti la fa la manutenzione, non l’ideologia.

    Come incide la manutenzione attiva dei sistemi filtro

    Un diesel usato correttamente può essere un motore pulito. Un diesel usato male, cioè sempre in urbano corto, produce più microparticelle. Questo non è un concetto teorico ma un dato tecnico che ARPA e SNPA ribadiscono come principio generale nelle loro analisi territoriali. Dentro questo scenario si incastra la parte forse meno conosciuta dal pubblico. La manutenzione attiva del filtro antiparticolato fa una differenza reale.

    Perché questo è rilevante per l’aria di Castelvetrano

    Il principio è semplice. Se il filtro rimane più libero, il motore respira meglio, scalda meglio, rigenera meglio e la quantità di particolato rilasciata si abbassa. Castelvetrano non può cambiare il parco circolante in un mese. Però può cambiare la cultura automobilistica nel breve periodo. Informare su come si mantiene un diesel in modo corretto ha un impatto che si misura nello stesso territorio dove viviamo e respiriamo ogni giorno. È un cambio di mentalità che potenzia i benefici dei meccanismi tecnici che già abbiamo.

