Salemi, interessante incontro del progetto "Scuole Sicure" al Liceo D'Aguirre

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-19

Martedì 18 novembre presso il Liceo Classico F.sco D’Aguirre di Salemi, nell’ambito del Progetto, finanziato dal Ministero dell’Interno, denominato “Scuole Sicure” e che ha visto la Città di Salemi come unica beneficiaria in provincia di Trapani.

Il progetto, che ha già ricevuto parere favorevole dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha preso concretamente avvio grazie al Protocollo d'intesa sottoscritto da S.E. il Prefetto Daniela Lupo e dal Sindaco di Salemi che, oltre al potenziamento della videosorveglianza, per consentire di visualizzare un'area più ampia adiacente alle scuole, ha previsto anche l'intensificazione dei controlli da parte della Polizia locale e l'attivazione di un ciclo di incontri con gli studenti finalizzati a informare e sensibilizzare sui temi del disagio e del connesso rischio di devianza.

Nella giornata di martedì - grazie alla disponibilità del Dirigente scolastico Prof.ssa Francesca Accardo ed alla collaborazione del Prof. Salvatore Bongiorno - hanno preso parte all’incontro formativo tendente, principalmente, alla prevenzione ed al contrasto di stupefacenti:

di Sciacca testimone di esperienze personali di dipendenza da sostanze stupefacenti e responsabile di un Centro di recupero; il Dottore Luigi Alessi, comandante del Corpo di Polizia Locale di Salemi.

“Gens Nova” è un’organizzazione di volontariato a tutela delle vittime delle violenze (maltrattamento in famiglia verso donne e minori, stalking, revenge porn, adescamento on line, forme di bullismo/cyberbullismo), oltre che alla diffusione a 360° della cultura alla legalità;

All’incontro hanno partecipato tutte le classi dell’Istituto di istruzione Secondaria Superiore. Gli studenti hanno dimostrato particolare interesse per gli argomenti trattati che interessano giovani e soprattutto gli adolescenti, tant’è che si sono intrattenuti anche oltre l’orario previsto. Durante la mattinata si è spaziato dalle dipendenze in genere, al bullismo, alle armi bianche, alle norme di circolazione stradale ed alla legalità in generale. Alla fine sono stati distribuiti agli studenti, alcuni codici della strada e dei gadget.