Marinella, ritrovata Caretta Caretta all'interno del porticciolo. Avvisata la Capitaneria di Porto
di: Redazione - del 2025-11-19
Ritrovata stamani, nelle acque all'interno del porticciolo di Marinella di Selinunte un esemplare di tartaruga Caretta Caretta. La nostra redazione ha segnalato la presenza alla Capitaneria di Porto. La mancata di presenza di ami conficcati, non esclude la morte per asfissia o vittima di qualche palangaro. Dalle prime indiscrezioni raccolte si tratta di una tartaruga di una trentina d'anni.