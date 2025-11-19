  • A3 Conad
Marinella, ritrovata Caretta Caretta all'interno del porticciolo. Avvisata la Capitaneria di Porto

di: Redazione - del 2025-11-19

Immagine articolo: Marinella, ritrovata Caretta Caretta all'interno del porticciolo. Avvisata la Capitaneria di Porto

Ritrovata stamani, nelle acque all'interno del porticciolo di Marinella di Selinunte un esemplare di tartaruga Caretta Caretta. La nostra redazione ha segnalato la presenza alla Capitaneria di Porto. La mancata di presenza di ami conficcati, non esclude la morte per asfissia o vittima di qualche palangaro. Dalle prime indiscrezioni raccolte si tratta di una tartaruga di una trentina d'anni. 

