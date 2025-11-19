  • A3 dottor Gianni catalanotto
Furti e rapine aggravate, carabinieri di Marsala arrestano 34enne tunisino

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-19

Commenti
Immagine articolo: Furti e rapine aggravate, carabinieri di Marsala arrestano 34enne tunisino

I Carabinieri della Compagnia di Marsala, in applicazione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall’ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Marsala, hanno rintracciato e tratto in arresto un cittadino tunisino 34enne. Il provvedimento cautelare è scaturito dalle risultanze di una mirata attività d’indagine condotta dai Carabinieri della locale Stazione e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, eseguita a seguito di una reiterata serie di reati predatori commessi in quel centro e che ha portato a contestare all’uomo la commissione di:

    • - n. 2 furti aggravati, per aver asportato oggetti da altrettante autovetture in sosta dopo averne infranto il finestrino;
    - n.2 rapine aggravate per aver usato violenza e minaccia al fine di assicurarsi il provento di altrettanti furti su autovettura;
    - diversi episodi di ricettazione;
    - un prelievo fraudolento mediante l’utilizzo di una carta post pay provento di furto.

    I militari dell’Arma, tramite una minuziosa analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza del centro urbano e l’escussione di persone informate sui fatti, riuscivano ad identificare il 34enne presunto autore dei reati a lui contestati, tutti commessi nel centro di Marsala tra il mese di luglio e ottobre 2025. Dopo l’arresto, l’uomo è stato tradotto presso il carcere di Trapani e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini preliminari sono tutt’ora in corso.

