Mancata elezione di Pietro Craparotta alle Provinciali: “Valuto azioni. Risultato oggetto di discussione nel partito”

del 2025-05-03

Quando mancava poco alla proclamazione di consigliere provinciale è arrivata la doccia gelata. Per un soffio è saltata, infatti, l’elezione di Pietro Craparotta. La sua vittoria elettorale sembrava cosa certa ma alla fine lo stesso è stato superato da Mazzeo. Pietro Craparotta ha voluto dire la sua in merito alla sconfitta elettorale arrivata allo scadere:

"Il giorno 28 aprile 2025 si è svolto lo spoglio per le elezioni provinciali. Al termine delle operazioni di conteggio, al netto delle schede contestate, risultavo il secondo candidato più votato nella mia lista, e quindi eleggibile al Consiglio Provinciale. Già in quella fase, diverse testate giornalistiche locali avevano dato per certa la mia elezione, riportando la notizia con ampio risalto.

Successivamente, in occasione della verifica delle schede contestate messe da parte, è stato attribuito un voto a un altro candidato della lista. Tale attribuzione ha modificato l’esito finale con uno scarto minimo, determinando il mio passaggio dalla seconda alla terza posizione. Ad oggi, il risultato definitivo è ancora oggetto di discussione all’interno del partito.

Alla luce delle circostanze oggettive, valuterò con senso di responsabilità sull’opportunità di eventuali azioni, agendo unicamente nell’interesse del territorio e della comunità che rappresento”.