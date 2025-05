Vita, domani musica, folklore, gastronomia e non solo per il "Mancia e Abballa Fest"

del 2025-05-03

Il Comune di Vita si prepara ad accogliere la sagra enogastronomica “Mancia e Abballa Fest”, organizzata con entusiasmo dall’Associazione Liberty24, su iniziativa dell’Amministrazione Comunale e con il prezioso sostegno del GAL Elimos. Una giornata intera, domenica 4 maggio 2025, a partire dalle ore 11:00, dedicata ai sapori autentici, alla musica, al folklore e al divertimento per coinvolgere ogni fascia d’età e ogni interesse.

A rendere speciale questa edizione della "Mancia e Abballa Fest" sarà un ricco programma di attività, tra cui un’ area espositiva dedicata ai “Pani di San Giuseppe”, veri e propri capolavori dell’arte votiva, simbolo di una tradizione profondamente radicata nel nostro territorio. Un’occasione per ammirare queste creazioni uniche, frutto di sapienza artigianale e devozione popolare.

Per chi ama la buona tavola, non mancheranno gli stand gastronomici, in cui sarà possibile gustare piatti tipici della cucina siciliana per tutta la giornata; per chi vorrà portare a casa un assaggio della nostra terra, ci saranno anche espositori con prodotti locali, autentiche eccellenze del territorio. Grande attenzione anche ai più piccoli, con un’area bimbi curata da Go Party. Gonfiabili, mascotte, angolo trucca bimbi, zucchero filato e palloncini colorati renderanno l’esperienza divertente e indimenticabile, in un’atmosfera giocosa e serena.

La musica sarà protagonista dell’intera giornata: band dal vivo e DJ set accompagneranno i momenti di festa, creando un sottofondo allegro e coinvolgente, perfetto per chi ha voglia di ballare e stare insieme in allegria. Tra gli appuntamenti imperdibili, alle ore 13:30, si terrà un cooking show spettacolare a cura di UMAT, con la preparazione dal vivo di una cassata gigante a forma di Sicilia. I maestri pasticceri daranno prova della loro abilità, svelando qualche segreto di questa prelibatezza siciliana amata in tutto il mondo. Sarà uno spettacolo per gli occhi e un piacere per il palato!

Dalle 15:00 spazio anche alla tradizione con lo spettacolo del gruppo Marsala Antica, che porterà in scena musiche e danze folkloristiche, offrendo al pubblico un vero tuffo tra le radici culturali siciliane.

Il pomeriggio proseguirà tra risate e intrattenimento grazie alla comicità esilarante di Claudione e Daniele Vespertino, protagonisti di “Comici in Palazzo”, che si esibiranno a partire dalle ore 18:00 con sketch travolgenti e tanta simpatia. Insieme alla musica degli “Yasmin Brothers” faranno scatenare il pubblico creando un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Per gli appassionati di motori, ci sarà il Raduno del Fiat 500 Club Sicilia: un’occasione per ammirare da vicino le iconiche utilitarie che hanno fatto la storia del nostro Paese. "Mancia e Abballa Fest" non è solo una sagra, ma una vera festa di comunità: un momento per ritrovarsi, riscoprire i sapori autentici della nostra cucina, sorridere insieme e celebrare con orgoglio le nostre tradizioni.

Domenica 4 maggio, nel cuore di Vita, a partire dalle ore 11:00 e per tutta la giornata. Un evento da vivere con il cuore, tra buon cibo, buona musica e bella compagnia. Non mancate!