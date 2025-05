Salemi, avviati i lavori per l'Ospedale di Comunità e la Casa di Comunità. 2 milioni e 600 mila euro di opere

di: Redazione - del 2025-05-05

Lavori in corso al al terzo piano dell'Ospedale "Vittorio Emanuele III" di Salemi, opere che serviranno per sia l’ospedale di Comunità che la Casa della Comunità. Quest'ultima è la grande novità del rinnovato sistema di riforma dell’assistenza sanitaria territoriale, con ambulatori ed equipe di medici specialisti, di medicina generale, pediatri, infermieri e altri professionisti della salute.

Gli interventi al momento riguardano solo un'area, in seguito saranno estesi a tutto il piano. L’importo complessivo del finanziamento ammonta a oltre due milioni e 600 mila euro dei quali, 1.635.557 euro per l’ospedale di Comunità e 991.247 euro per la Casa della Comunità.

L'Ospedale di Comunità avrà un’assistenza infermieristica 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, oltre alla presenza di un medico, di operatori socio-sanitari e di personale sanitario con funzioni riabilitative. I lavori di realizzazione dei tre ospedali di comunità, da concludersi entro il 30 giugno 2026, sono stati finanziati all’Azienda sanitaria provinciale di Trapani nell’ambito della Missione 6 "Salute" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.