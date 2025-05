Stasera su Rai Uno esordio per la fiction "Gerri", nel cast l'attore castelvetranese Fabrizio Ferracane

di: Redazione - del 2025-05-05

Questa sera andrà in onda la prima delle quattro puntate, con due episodi per volta della nuova fiction di Rai Uno, "Gerri", all'anagrafe Gregorio Esposito, ispettore di polizia di origine rom, che opera in Puglia ed affronterà casi alquanto complessi.

Nei panni del suo superiore Alfredo Marinetti, troveremo l'attore castelvetranese Fabrizio Ferracane che nella serie rappresenta una figura quasi paterna per Gerri tanto da accoglierlo ogni domenica a pranzo con la moglie Claudia interpretata da Roberta Caronia. Nel cast anche Valentina Romani, giovane viceispettrice Lea Coen appena arrivata da Roma.

La serie è ispirata ai 4 romanzi crime/polizieschi di Giorgia Lepore. Ovvero: I figli sono pezzi di cuore, Angelo che sei il mio custode, Il compimento è la pioggia e Forse è così che si diventa uomini.