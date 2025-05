Calliope punta sulla zona commerciale di Castelvetrano. Prevista l'apertura di maxi punto vendita del noto brand d'abbigliamento

di: Publiredazionale - del 2025-05-06

Il noto brand italiano d’abbigliamento maschile e femminile Calliope aprirà a Castelvetrano nella zona commerciale in via Caduti di Nassiriya a poche centinaia di metri dallo svincolo A29. Calliope, azienda di moda italiana, oltre ad essere presente nelle principali città d’Italia è presente in 19 paesi nel Mondo ed è un brand contemporaneo che incontra i bisogni dei clienti in ogni contesto di vita: lavoro, tempo libero e occasioni speciali.

L’apertura a Castelvetrano, prevista nelle prossime settimane, rappresenta la conferma dell’attrattività della zona commerciale di Castelvetrano che continua ad accogliere importanti brand che vanno dal settore dell’abbigliamento a quelli della ristorazione.

“Embrace wonder” (Abbraccia la meraviglia) è il motto di Calliope che si legge all’ingresso della nuova struttura e sul sito web del brand d’abbigliamento che a Castelvetrano vestirà donna, uomo e bambino.