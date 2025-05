“Giusina in cucina on the road” fa tappa a Selinunte, Gibellina e non solo. Registrate puntate tra cucina e tradizioni

del 2025-05-04

Tappa nella Sicilia occidentale per Giusy Battaglia conosciuta al pubblico nazionale come “Giusina in cucina”. Per la nota food blogger palermitana, che con il suo programma di cucina siciliana ha conquistato tutta Italia, sono infatti partite le riprese della nuova stagione di “Giusina in cucina on the road”.

L’artista siciliana ha fatto tappa al parco archeologico di Selinunte, al Cretto di Burri di Gibellina dove ad accoglierla c'era anche il Sindaco Sutera, a Campobello di Mazara e Poggioreale registrando la varie puntate che verranno trasmesse nei prossimi mesi su food network Italia. Una bella vetrina per la nostra zona che può così far conoscere non solo le eccellenze gastronomiche ma anche le bellezze artistiche. Prossime tappe saranno domani Alcamo e San Vito Lo Capo. (Le foto sono tratte dal profilo Instagram ufficiale di Giusy Battaglia)