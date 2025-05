Interessante convegno a Palermo sulla morte e l'oblio, il castelvetranese Giuseppe Fontana ha relazionato sul ruolo della gestualità nei riti funebri della Sicilia medievale

di: Redazione - del 2025-05-05

Presso il Museo delle Marionette di Palermo, a piazza Marina, nell'ambito della rassegna di studi e costumi antropologici, si è tenuta una conferenza del nostro concittadino Dott. Giuseppe Fontana. Si è svolto il 2⁰ convegno Nazionale del Network Umano sulla morte e l'oblio.

Giuseppe Fontana ha relazionato sul tema: "Il ruolo della gestualità nei riti funebri della Sicilia medievale". Un percorso iconografico che ci ha condotto nell'epoca medievale attraverso i gesti rituali con approfondimenti di immagini e opere pittoriche medievali, in particolare della morte di Guglielmo II.

Insieme a lui altre relazioni hanno hanno percorso temi complementari sul tema della morte e dell'oblio e in particolare attraverso i dipinti del 800 con la relazione "la morte non è cosi brutta come la si dipinge" della professoressa Serena Furnero dell università di Torino, e un altra del professore Alessandro Mancuso con una relazione "Forme di presenza dei morti tra i Wayuu della Colombia". Un interessante rassegna che ha interessato i presenti e i tanti collegati da remoto che collegati da tutta Italia hanno potuto seguire le interessanti relazioni.