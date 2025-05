Messina Denaro, processo al medico Tumbarello, attese nuove perizie, slitta la sentenza di primo grado

di: Redazione - del 2025-05-07

Si attendeva la sentenza di primo grado ma Tribunale di Marsala ha disposto una serie di perizie sulla documentazione sanitaria prodotta nel processo a carico del Dottore Alfonso Tumbarello, il medico campobellese che ha avuto in cura il boss Matteo Messina Denaro durante la latitanza con l'identità del geometra Andrea Bonafede.

Per i pm Gianluca De Leo e Piero Padova e per l’aggiunto Paolo Guido, Tumbarello sapeva in realtà perfettamente che le prescrizioni erano per il boss. Le perizie dovranno accertare se i certificati erano compatibili con le condizioni di salute del vero Bonafede, se cioè Tumbarello possa essere stato davvero convinto che la documentazione riguardasse il geometra. La richiesta della Dda è stata di 18 anni di carcere.