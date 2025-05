A "Sognando Ballando con le Stelle", Mario Cecinati parteciperà in coppia con Veera Kinnunen

del 2025-05-07

(ph. rainews)

Pluripremiati in diverse manifestazioni internazionali, campioni del mondo, per Sara Messina Denaro e Mario Cecinati adesso la grande opportunità nel casting di "Sognando Ballando con le Stelle". Purtroppo come si evince anche dal profilo di Mario, Sara non ha superato la prova qualificazione per il serale ed il marito concorrerà in coppia con Veera Kinnunen.

Sognando "Ballando con le Stelle" andrà in onda dal 9 maggio per quattro serate, con un cast di vip pronti a sorprendere ancora il pubblico con le loro performance.

Ecco le dieci coppie partecipanti:

1. Yuri Orlando e Alessandra Tripoli

2. Hugo Nordström e Giada Lini

3. Mario Cecinati e Veera Kinnunen

4. Chiquito e Anastasia Kuzmina

5. Yoyo Flow e Rebecca Gabrielli

6. Eleonora Riccardi e Luca Favilla

7. Vanessa Lacedonia e Carlo Aloia

8. Aly Z e Moreno Porcu

9. Valentina Fiori e Nikita Perotti

10.Janiya Mami e Pasquale La Rocca