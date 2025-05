Santa Ninfa piange Vito Genco, storico personaggio della pasticceria e cucina belicina

di: Redazione - del 2025-05-08

È scomparso all'età di 81 anni, Vito Genco, personaggio molto conosciuto per il suo impegno nell'attività di pasticceria della Valle del Belice. Dopo aver inziato l'attività nell’azienda di famiglia sposa l'amata Gina e dalla loro unione nascono due figli. Negli anni l'azienda raggiunge dimensioni ragguardevoli, le pasticcerie aumentano le sedi (Santa Ninfa, Partanna e Castelvetrano) e viene costruita anche una grande sala riceventi a Partanna, il Parco dei Pini.

Si dedica alla specializzazione nell’arte bianca e per esigenze aziendali anche alla cucina, diventando uno chef di grande successo ricevendo vari riconoscimenti, premi, anche dalla stampa, sia per la pasticceria che per la cucina. I funerali si svolgeranno domani alle 16 a Santa Ninfa.