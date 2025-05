Tutela animali, primo tavolo tecnico operativo svoltosi presso la sede della Polizia Municipale

di: Comunicato Stampa - del 2025-05-08

Lunedì scorso, presso la sede della Polizia Municipale, si è svolto il primo incontro ufficiale del Tavolo Tecnico Operativo per la tutela degli animali, a cui hanno partecipato le associazioni animaliste OIPA (rappresentata dalla Sig.ra Anna Calderone) ed ENPA (rappresentata dalla Sig.ra Elena Martorana), insieme al Comandante della Polizia Municipale Antonio Ferracane, al responsabile del Rifugio Sanitario di Castelvetrano Sig. Barbera, e alla VIARDI che ha in affidamento il servizio di presa in consegna, trasporto, ricovero, custodia, cura, pulizia, accalappiamento e mantenimento in vita dei cani del comune di Castelvetrano. L’Assessore Monia Rubbino ha coordinato i lavori.

Durante l’incontro sono state definite azioni fondamentali per supportare le attività delle associazioni e sensibilizzare la cittadinanza su temi cruciali, quali:

• le procedure da seguire in caso di abbandono e ritrovamento di cani e gatti, anche incidentati

• il comportamento corretto in presenza di carcasse di animali

• l’elaborazione di un vademecum pratico e accessibile per tutti

Inoltre, si è posta grande attenzione sull'importanza della sterilizzazione e della microchippatura degli animali domestici, strumenti chiave per prevenire il randagismo e promuovere la responsabilità dei proprietari.

Il Tavolo si riunirà con cadenza mensile e rappresenta un passo concreto verso una città più attenta, sensibile e responsabile nei confronti degli animali. Le associazioni interessate a partecipare possono contattare l’Assessore Monia Rubbino all’indirizzo email: [email protected]