di: Redazione - del 2025-05-08

La quarta fumata è bianca. Eletto il nuovo Papa. Segui in aggiornamento la notizia sulla nomina del nuovo Pontefice dopo la terza seduta del Conclave 2025. Il cardinale Robert Francis Prevost è il nuovo Papa Leone XIV. Le prime parole davanti alle migliaia di fedeli presenti in piazza San Pietro del nuovo Pontefice che ha ricordato Papa Francesco ed ha lanciato subito un messaggio di Pace. Nativo di Chicago da genitori americani ma di origini francesi, spagnole e italiane.

Membro dell’Ordine degli Agostiniani, dal 2001 al 2013 è stato priore generale della Congregazione e vescovo di Chiclayo, in Perù. Ora guida il Dicastero per i vescovi ed è presidente della Pontificia commissione per l’America Latina.