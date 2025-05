Il lettore scrive: "Vestiti per la Caritas buttati nella villa come spazzatura"

di: Redazione - del 2025-05-07

Giungono in redazione diverse segnalazioni, l'ultima è quella di un nostro lettore che attraverso immagini testimonia quanto avviene nelle vicinanze di centri di raccolta di indumenti per i bisognosi. "Spazzatura ed indumenti che dovrebbero essere consegnati alla Caritas sparsi qua e la a due passi dalla Chiesa di San Giovanni. Questa storia dura ormai da tanti anni". La testimonianza del nostro lettore.

Altre segnalazioni ci giungono dalla via San Martino dove, nelle vicinanze di una sede di altra associazione, la situazione è simile. Davvero è possibile che gli indumenti che dovrebbero essere un "regalo" per i bisognosi diventano spazzatura da buttare? Evidente che per molti è importante disfarsi dei vestiti con o senza scopo benefico.