di: Redazione - del 2025-05-09

Continua la collaborazione tra l'Ente Esa e l'ufficio verde pubblico, per la scerbatura della città di Castelvetrano. In sinergia si sta dando un servizio che era da anni trascurato e che riguarda molte zone della città. Come si evince dalle immagini la via Sapegno è stata ripulita.