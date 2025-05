Il furto ai danni di un extracomunitario, poi la rissa in Piazza Dante. Ecco la ricostruzione dei fatti

del 2025-05-11

Quello che sembrava essere stato un una rissa per un presunto furto di motorino in realtà era una sorta di regolamento di conti. Venerdì pomeriggio in Piazza Dante si è infatti verificata una rissa tra un gruppo di extracomunitari e una coppia di italiani con precedenti.

Sembra infatti che nei giorni precedenti la coppia italiana si sia arresa colpevole di aver rubato un portafoglio ad un giovane extracomunitario e venerdì pomeriggio, proprio nei pressi di Piazza Dante, la coppia è stata riconosciuta e da lì è nato il confronto che è successivamente degenerato. Nella quasi immediatezza è intervenuta la polizia chiamata da chi stava assistendo all’evolversi della situazione sedando le parti.