Salemi, sei auto a fuoco in via dei Mille

di: Redazione - del 2025-05-09

Sei auto a fuoco a Salemi in via dei Mille. Per cause da accertare una Mercedes è stata avvolta dalle fiamme coinvolgendo poi altre quattro automobili parcheggiate nei paraggi. Grazie al pronto intervento della polizia municipale con due mezzi estintori in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco è stato evitato che altre auto prendessero fuoco parcate in discesa in quanto una scia di gasolio in fiamme si era diretta contro le altre vetture.

Al salvataggio delle auto ha partecipato anche un vigile del fuoco di Salemi, in quel momento fuori dal servizio, che non ci ha pensato due volte a frenare l'avanzata del gasolio in fiamme visto che nelle vicinanze c'è una cabina del gas.



In aggiornamento...