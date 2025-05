Calcio giovanile, soddisfazione per la Belice Sport la convocazione in nazionale del gioiellino Nastasi

di: Redazione - del 2025-05-12

Stagione da incorniciare per la Belice sport Partanna, la scuola calcio, cara all’ex calciatore del Trapani Nino Daì, dopo aver centrato i play off con le squadre maggiori under 15 e under 17, quest’ultima sarà impegnata la prossima settimana nella finale per accedere ai campionati “elite” è riuscita nell’intento di valorizzare molti dei suoi piccoli calciatori, ad oggi sembra ormai concreta la possibilità per il castelvetranese Gabriele Donato, portiere classe 2011 di passare al Palermo calcio, società con cui si allena costantemente da dicembre scorso.

Viva soddisfazione per il gioiellino Gabriele Nastasi, attaccante anche lui classe 2011 approdato alla ribalta nazionale, dopo aver superato diverse convocazioni, è stato convocato per la “evolution programme”, solo 3 i siciliani presenti tra i 70 convocati dalla federazione italiana, si è ben distinto andando in gol nella gara d’apertura ed è stato autore di pregevole giocate, il suo nome è finito nelle agende dei numerosi talent scout nazionali.

Gabriele, partannese purosangue, punto di forza sia della under 15 che della under 14 quest’anno è stato seguito da due veri esperti del calcio giovanile trapanese, Nino Daì e Filippo Foscari nella under 14, la scuola calcio Belice sport, ormai punto di riferimento della valle del Belice e non solo, esprime tutta la propria felicità nel vedere Gabriele con la maglia della Nazionale.