Spedizione punitiva con bastoni ai danni di un uomo a Castelvetrano. Indagano i Carabinieri

di: Redazione - del 2025-05-13

Spedizione punitiva ieri a Castelvetrano intorno alle 20 in via Milazzo. Un gruppo di persone locali avrebbe tentato di colpire un uomo di Castelvetrano con l'utilizzo di bastoni. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i Carabinieri, che seguono le indagini, starebbero visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Non si esclude che, alla base del raid punitivo non andato a buon fine, ci sia stato un regolamento di conti per cause non chiare al momento. Secondo voci non confermate oggetto attualmente di indagini sarebbero stati esplosi dei colpi d'arma da fuoco rivolti in aria.