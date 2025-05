Castelvetrano, approvato il progetto per la nuova sede del Centro per l’Impiego

di: Comunicato Stampa - del 2025-05-13

Stanziati 925.000 euro per la riqualificazione dell’ex concessionaria FIAT che diventerà la nuova sede del Centro per l'impiego. L’Amministrazione comunale di Castelvetrano informa la cittadinanza che, nella seduta di Giunta Municipale tenutasi in data odierna, è stata approvata la deliberazione riguardante la sottoscrizione della convenzione con il Dipartimento Regionale del Lavoro per l’attuazione del progetto di potenziamento infrastrutturale dell’immobile comunale, da destinare a nuova sede del Centro per l’Impiego di Castelvetrano.

Il progetto, dell’importo complessivo di 925 mila euro, riguarda la ristrutturazione dei locali dell’ex concessionario FIAT, ubicati all’angolo tra via Giovanni Gentile e via Virgilio Titone, e già approvato con deliberazione di Giunta n. 36 del 18 febbraio 2025. L’intervento è stato giudicato positivamente dal Nucleo di Analisi e Valutazione regionale e rientra nel più ampio Piano Regionale di potenziamento dei Centri per l’Impiego. La nuova sede del CPI rappresenta un investimento strategico per migliorare l’accessibilità e la qualità dei servizi per il lavoro a favore dei cittadini e delle imprese del territorio.

Il Sindaco Lentini tramite il suo profilo ufficiale social porge "un sentito ringraziamento va al Dott. Marcello Caradonna, che con competenza e dedizione ha curato l’intera progettualità, seguendo con costanza e professionalità l’intero iter amministrativo che ha condotto a questo importante risultato per la città. L’Amministrazione conferma il proprio impegno per la valorizzazione e l’efficientamento del patrimonio pubblico, orientato alla creazione di servizi sempre più moderni ed efficienti per la collettività".