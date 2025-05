Castelvetrano, tutto pronto per il primo evento del progetto "Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025". Ecco il programma completo

di: Comunicato Stampa - del 2025-05-14

Nell'ambito del progetto "Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025", manifestazione organizzata dall’Assessorato all’Agricoltura, rivolto alle attività della Regione Europea della Gastronomia, per valorizzare le eccellenze agroalimentari del nostro territorio, è organizzata una tre giorni a Castelvetrano.

L’evento organizzato dalla Regione Siciliana si concentrerà nel Sistema delle Piazze, il 16, 17 e 18 maggio 2025 e vedrà diverse attività come Show cooking con chef siciliani, Masterclass e degustazioni, Laboratori didattici per i più piccoli. Non mancheranno le serate di cabaret con ospiti: il Mago Plip ed “I 4 Gusti”. L'evento è ad ingresso libero.