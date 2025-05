(VIDEO) Partanna, Sindaco Li Vigni: "L'agricoltura al centro delle priorità come il recupero di diverse strutture storiche"

di: Redazione - del 2025-05-12

In occasione del Torneo della Legalità che si è svolto a Castelvetrano lo scorso venerdì 9 maggio, abbiamo incontrato il Sindaco di Partanna, Francesco Li Vigni con il quale, a parte i bei ricordi di quando calcava il campo del Paolo Marino, indossando la maglia del Partanna, si è accennato sulle priorità della cittadina belicina in questo momento.

"Aver riportato al centro della discussione l'agricoltura che è il fattore economico più importante per Partanna ma penso anche per Castelvetrano e un po' per tutto il territorio della Valle del Belice. Dare un senso - dichiara Li Vigni - al Comune procedendo e siamo già pensiamo che all'inizio del 2026 sarà completato il il nuovo piano urbanistico generale che consentirà uno sviluppo artigianale adiacente a quello che è il centro urbano che mancava e quindi le aziende avevano difficoltà ad installarsi a Partanna e nel contempo un'amministrazione che si muove nella chiarezza nella responsabilità.

Quindi stiamo procedendo - prosegue il primo cittadino partannese - nel recupero di diversi strutture storiche architettoniche come per esempio la Chiesa di San Francesco. Procederemo con il convento delle Benedettine. Abbiamo dato la progettazione per il convento del Carmelo ex ospedale di Partanna E poi una cosa molto importante che mi dimenticavo di sottolineare si è istituito a Partanna l'Istituto Tecnico Agrario che nella Valle del Belice mancava e il Comune di Partanna ha assegnato a questo istituto sia l'azienda agricola bene confiscato alla mafia sia il convitto che verrà allocato - conclude Li Vigni - nel convento delle Benedettine che andremo a ristrutturare a breve".