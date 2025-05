La PaviaCar presente all’Automotive Dealer Day 2025 a Verona

di: Redazione - del 2025-05-12

L'Automotive Dealer Day torna a Verona dal 13 al 15 maggio. Il tema 2025 è "Decoding Revolution" per capire i cambiamenti che stanno ridefinendo il concetto stesso di mobilità. L'evento è organizzato da Quintegia.

Dal 2003 Quintegia è un punto di riferimento per il settore automotive mediante una serie di attività rivolte ai principali attori della filiera distributiva (case auto, dealer e aziende di servizi). La capacità di fornire dati e distillare prospettive, di ideare e realizzare eventi e servizi, di progettare percorsi ad hoc si integra a una costante attenzione alla tecnologia e alle persone come fattori abilitanti per l’innovazione. Giorno 14 maggio la PaviaCar di Castelvetrano sarà presente presso i padiglioni di Veronafiere.

Durante i tre giorni dell'evento, i partecipanti possono assistere a conferenze, workshop e presentazioni che affrontano i temi cruciali dell'attualità legata all'auto. L'evento favorisce inoltre il networking tra concessionari, produttori, fornitori di servizi e startup.