Tutto pronto per la XXIII edizione del Corteo Storico di Santa Rita, presente il gruppo di ricerca di danza storica

Al XXIII Corteo Storico di Santa Rita e della Nobiltà Castelvetranese in programma domenica 18 maggio 2025 sarà presente il gruppo di ricerca di danza storica creato da Anna Gelsomino in seno al centro studi Usi Costumi e Tradizioni Medievali "Gennaro Bottone" che eseguirà danze medievali e rinascimentali su musiche d'epoca con coreografie originali a cura delle stesse componenti del gruppo. Una cellula virtuosa che rappresenta un polo dinamico di ricerca all'interno del centro studi che continua a sviluppare svariate attività artistiche. (Nella foto in copertina Le Sibille, da sinistra Antonella Darbisi, Annamaria Di Giuseppe, Enza Filardo, Annamaria Varvaro, Anna Gelsomino, Laura Cusumano, Dora Bologna e Chiara Gabriele)

Castelvetrano si prepara a vivere una delle sue giornate più suggestive e sentite: la XXIII edizione del Corteo Storico di Santa Rita, un evento che unisce fede, cultura e tradizione in un’atmosfera ricca di emozione e spiritualità. L’appuntamento è fissato per le ore 17.30, con partenza dalla suggestiva Scalinata di Santa Rita, in Piazza Stazione. Il corteo si concluderà presso il Sistema delle Piazze, dove ad accogliere il pubblico ci sarà un altro grande evento: “Il Sicily Food Vibes” una manifestazione voluta e organizzata dalla Regione Siciliana – Assessorato all’Agricoltura, nell’ambito delle attività della Regione Europea della Gastronomia, per valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio e far conoscere i sapori autentici della nostra Isola.