Tangenti per i lavori sulla SP Salaparuta-Santa Margherita di Belice, scatta blitz: 5 arresti e 8 indagati

di: Redazione - (fonte: RaiNews.it) - del 2025-05-15

(ph. Questura Agrigento)

Appalti truccati e pioggia di tangenti, gli agenti della Squadra Mobile di Agrigento hanno scoperto un giro d'affari nell'agrigentino. Arrestate 5 persone, altri 8 risultano indagati. In carcere - secondo quanto riporta Rainews.it - sono finiti Diego Caramazza, 44 anni, e Luigi Sutera Sardo, di 58 anni: il primo ex assessore di Favara, l'altro ex consigliere provinciale. Arresti domiciliari, invece, per il 67enne licatese Sebastiano Alesci, ex dirigente dell'ufficio tecnico comunale di Ravanusa, Carmela Moscato, 65 anni, e Federica Caramazza, 36enne, rispettivamente mamma e figlia. Oltre ai cinque arrestati, tutti imprenditori tranne Alesci, ci sono altri otto indagati fra tecnici e funzionari pubblici.

Tra gli appalti "pilotati" figurerebbero i lavori di manutenzione straordinaria della provinciale Salaparuta-Santa Margherita Belice, la riqualificazione e ristrutturazione dello stadio "Dino Liotta" di Licata e il primo stralcio della ristrutturazione e automazione della rete idrica del Comune di Agrigento, appalto dal valore di oltre 37 milioni di euro.