Bomba d’acqua a Triscina, vigili del fuoco in azione. Forti disagi ai residenti

di: Redazione - del 2025-05-15

Mattinata caratterizzata da un forte temporale che si è abbattuto sulla Sicilia ed in particolare sulla costa occidentale. Violenta pioggia sulle località balneari di Marinella di Selinunte e Triscina. A Triscina si sono registrati diversi smottamenti che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Castelvetrano.

In molti si chiedono chi vigila su questi lavori da parte del comune visto che sarebbe stato opportuno dopo lo scavo asfaltare immediatamente le strade. Adesso questi smottamenti e tanto disagio per i residenti che pare vogliano affidare il tutto a dei legali per accertare se gli interventi sono fatti a regola d'arte