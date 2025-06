Scontro tra autocarri sulla A29 Mazara-Palermo, un morto. Corsia direzione Trapani chiusa

di: Redazione - del 2025-06-06

(ph. immagine di repertorio)

Grave incidente stradale stamattina sulla A29 Dir Alcamo-Trapani, in località Calatafimi-Segesta, in corrispondenza del km 10,250 che ha coinvolto due autocarri. Nel violento impatto deceduta una persona. La corsia di marcia del sinistro, quella in direzione Trapani, è al momento chiusa e si transita sulla corsia di sorpasso. Sul posto sono intervenute le squadre dell'Anas e gli agenti della Polizia Stradale che stanno svolgono le indagini per comprendere l'esatta dinamica del violento scontro.