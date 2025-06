Scontro fra due auto in via Lepanto, vetture contro abitazione, sul posto i sanitari del 118

di: Redazione - del 2025-06-07

Scontro fra due auto a Castelvetrano nell'incrocio nei pressi della via Lepanto. Per cause che sono in corso di accertamento sono entrate in collisione una Fiat Panda ed una Alfa Romeo. Nell'impatto le auto sono andate a finire contro il muro di una abitazione privata. Sul posto i carabinieri ed i sanitari del 118. Dalle indiscrezioni raccolte non c'è alcun ferito grave. IN AGGIORNAMENTO