Inaugurato a Trapani il nuovo pattinodromo comunale, al via oggi il Campionato Italiano di Pattinaggio

di: Redazione - del 2025-06-08

È stato inaugurato, con la cerimonia di apertura del Campionato italiano di pattinaggio corsa su pista per le categorie Allievi, Junior e Senior, il nuovissimo pattinodromo comunale. L’anello, dedicato a Dina Naso e Leonardo Tortorici e realizzato da Vesmaco, partner di Skate Italia, si trova in via Salvatore Calvino a Trapani, in Sicilia. Ed è proprio qui che oggi prenderanno il via le gare della competizione nazionale; dopo le qualifiche della mattina, alle 18 si comincia con il giro crono atleti contrapposti e con le 10.000 m a eliminazione per tutte le categorie maschili e femminili.

Ieri, dopo la benedizione del nuovo impianto e l’inaugurazione ufficiale con il taglio del nastro da parte delle autorità, a parlare è stato Massimiliano Trovato, presidente CR Sicilia Skate Italia che ha ringraziato gli sponsor e l’amministrazione locale per il supporto e il sostegno.

Subito dopo il microfono è passato nelle mani del presidente Skate Italia e World Skate Sabatino Aracu: “Sono qui a Trapani in un momento particolare perché in Italia stiamo organizzando contemporaneamente un evento di Skateboard a Ostia e d’Inline freestyle a Milano. Dico con orgoglio che noi siamo il mondo delle rotelle, un mondo sempre più forte com’è stato dimostrato dalle nazionali italiane delle diverse discipline negli ultimi WSG 2024”. “Oltre a questo impianto, nelle vicinanze stanno nascendo due skate park di natura olimpica: in questo modo Trapani diventerà un polo a livello mondiale” ha chiuso Sabatino Aracu.

“Abbiamo dedicato questo impianto al padre del rotellismo trapanese, Leonardo Tortorici - le parole del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, affiancato dall’assessore allo sport Emanuele Barbara -. Nel dicembre del 1933 Tortorici, al ritorno dal servizio militare a Torino, portò con sé dei pattini a rotelle e imparò a pattinare, con discreto successo. E a una donna che nel 1938 raggiunse dei risultati importanti ai Campionati italiani svoltisi a Milano, Dina Naso. Qui a Trapani non finisce l’Italia, ma comincia l’Europa anche con la disponibilità ad ospitare eventi di spessore come questo che rappresenta un’occasione importante per la nostra città”.

La cerimonia, oltre al contributo musicale del corpo bandistico della Fanfara di Trapani, ha ospitato in pista le esibizioni gli azzurri di pattinaggio Coppia artistico Caterina Locuratolo e Jacopo Russo, terzi ai WSG 2024 di Rimini. A chiusura uno spettacolo pirotecnico.