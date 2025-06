Castelvetrano "capitale" nel Volley scolastico 1990, "Pappalardo" prima e medaglia d'argento per la "Pardo"

di: Redazione - del 2025-06-08

Ripercorriamo un pezzo di storia sportiva castelvetranese, in una città come la nostra non nuova ad imprese, specialmente nella Pallavolo. Attraverso un articolo del Giornale di Sicilia del 1990, a firma di Giuseppe Martino, sul primo posto conquistato dai ragazzi della Scuola Media Pappalardo e secondo posto conquistato dalle ragazze della Scuola Media Gennaro Pardo.

"Il Volley scorre nelle vene dei ragazzini castelvetranesi che hanno ripetuto le imprese di qualche anno fa, negli ultimi Giochi della Gioventù. I ragazzini della Scuola Media Pappalardo di Castelvetrano, infatti hanno ripetuto il clamoroso successo che la stessa scuola aveva ottenuto ai Giochi della Gioventù del 1986. E non è tutto: già nel 1978 e nel 1982 la squadra di pallavolo della Pappalardo aveva conseguito il secondo posto a livello nazionale. Forse, quasi naturalmente, hanno tratto esempio dalle prestazioni ad altissimo livello offerte alcuni anni fa dalla squadra volleistica femminile castelvetranese del Dopolavoro ferroviario che arrivo a giocare in A2.

Certo è che oltre ai giovani atleti della "Pappalardo" quest'anno anche le ragazzine della Scuola Media "Gennaro Pardo" si sono fatte onore raggiungendo la seconda posizione sempre nella finale dei Giochi, meritando la medaglia d'argento. "E' motivo di orgoglio e di soddisfazione per questa scuola - dice il Preside, Professor Franco Fiordaliso - l'affermazione della squadra femminile che alla sua esperienza in campo nazionale ha conseguito il secondo posto assoluto, battuta in finale solo dalla squadra di Trieste".

L'attuale Preside della Scuola Media Pappalardo, Professor Antonio Bucca, ha pure lui espresso la sua grande soddisfazione per la vittoria conseguita dalla squadra di Volley della scuola che egli dirige solo da quest'anno: "Personalmente non ho alcun merito, ma ciò fa da pungolo perchè anche per il futuro il team volleistico di questa scuola continui a mietere successi, o sia da esempio o stimolo per tutti gli studenti di questa scuola anche nelle altre attività".

Ma ecco i nomi dei bravi ragazzini della "Pappalardo", campione d'Italia 1990: Giuseppe Biondo, Giuseppe Giambalvo, Flavio Leggio, Vincenzo Signorello, Nicola Messina Denaro, Vincenzo Di Stefano, Nicola Randazzo, Igor Roma, Vito Mangiapanello, Vincenzo Vincenzini, Marco Randazzo, Marco Filippo Scimemi. La squadra è stata preparata ed allenata dall'insegnante di educazione fisica, Professor Francesco Accardo, che già nel 1986 portò la squadra al primo posto assoluto in Italia, con la collaborazione del Professor Pasquale Artale e di Alessio Gagliano, bidello della scuola, promotore della Polisportiva Pappalardo che raccoglieva i ragazzi della scuola.

"Abbiamo vissuto un'esperienza bellissima - dice Nicola Randazzo, a nome di tutti i suoi compagni - gareggiando e vincendo contro tutte le altre squadre d'Italia. Sono felicissimo e non dimenticherò mai quei giorni di gioia e di gloria".

La squadra di Volley femminile della scuola Media "Gennaro Pardo", preparata ed allenata dalla Professoressa Vita Frazzetta e composta da Alfia Cavallaro, Vitalba Pellerito, Marianna Scandaliato, Ornella Ancona, Antonina Salvo, Monica Di Bella, Valeria Lipari, Stefania Domino, Maria Luisa Basile, Caterina Fratello, Claudia Ampolilla, Francesca De Simone.

Entro il mese, come ha dichiarato Giuseppe D'Arienzo, Assessore alla Pubblica Istruzione ed allo Sport del Comune di Castelvetrano, l'Amministrazione riunirà i ragazzi, i Presidi ed i Professori delle scuole vincenti nella sala consiliare in una simpatica manifestazione nel corso della quale saranno offerti premi per queste loro impareggiabili imprese che hanno portato Castelvetrano al primo posto del Volley scolastico".