Omicidio-suicidio, il capitano Mantovani: “Il fatto avvenuto poco prima del nostro arrivo”

Il capitano dei Carabinieri di Castelvetrano, Giovanni Mantovani, intervenuto sul luogo dell'omicidio-suicidio, ha riferito che dalle prime indagini preliminari è evidente che si tratti di un omicidio commesso da Francesco Campagna che con un oggetto contundente ha colpito alla testa la moglie, Mary Bonanno e poi è salito al terzo piano gettandosi in un cortile interno. I soccorsi sono stati chiamati da alcuni familiari che non avendo notizie di entrambi, nessuno dei due rispondeva al telefono. All'ingresso dell'abitazione di IV aprile a Castelvetrano la tragica scoperta.

"Al nostro arrivo è stato rivenuto l'oggetto contundente che noi riteniamo possa essere stato l'oggetto adoperato appunto per l'azione, allo stato abbiamo poi accurato che negli uffici delle forze di polizia non erano state presentate pregresse denunce o segnalazioni per maltrattamenti o comunque eventi o interventi potesse essere in corso una situazione tanto delicata come poi i fatti hanno dimostrato. Il fatto è avvenuto poco prima del nostro arrivo nella tarda mattinata, c'è stata segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112 ma chiaramente sono le uniche cose che possiamo dire in questo momento".