La Folgore ballerà il tango, il saluto dell'imprenditore Diego Di Tomaso e la presentazione del nuovo tecnico Carmelo Di Salvo

di: Redazione - del 2025-06-07

Giornata di grosse novità in casa Folgore, la riconfermata Presidentessa Barraco ha relazionato sui movimenti in società con l'ingresso dell'imprenditore argentino, di origini italiane, Diego Di Tomaso. Prima c'è stato il saluto di Giovanni Iacono, che ogni probabilità allenare lo Sciacca. Poi la Presidentessa in video chiamata ha fatto ascoltare in diretta le prime parole del nuovo vice Presidente Di Tomaso che ha lanciato un "Forza Folgore". Carica di Presidente Onorario del club assegnata all'ex Presidente Giuseppe Indelicato.

La novità riguarda anche la guida tecnica con la presentazione del palermitano allenatore, 38enne, Carmelo Di Salvo che ha già allenato Alcamo, Castelbuono, Città di Scordia, Santa Croce, Casteltermini e proviene dall'esperienza in Prima Categoria sulla panchina del Campofranco. Si punterà alla valorizzazione dei giovani, presente anche il giovane castelvetranese Fabrizio Foscari, riconfermato e senza peli sulla lingua il neo tecnico ha riferito che l'obiettivo principale è il miglioramente della posizione della classifica dell'ultima stagione.

Ascolta le dichiarazioni della Presidente Avv. Margherita Barraco, il messaggio in video chiamata dell'imprenditore Diego Di Tomaso e le prime parole del neo tecnico Di Salvo: