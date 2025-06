Triscina, esercente rapinato e aggredito all'interno del market: "Siamo molto preoccupati"

di: Redazione - del 2025-06-08

Giovedì 5 giugno intorno alle 18e15, un uomo ha fatto irruzione all'interno di un supermerket a Triscina con il volto coperto e con in mano un bastone ed ha rapinato il proprietario aggrendendolo e rubando circa 500 dal registrazione di cassa. L'esercente aggredito e derubato ha sporto denuncia ai carabinieri.

Alla nostra redazione il commerciante ha riferito: "Siamo molto preoccupati per l'ennesimo atto violento avvenuto a Triscina, confidiamo nel lavoro degli inquirenti e speriamo che possano intensificarsi i controlli delle forze dell'ordine per garantire la nostra sicurezza". Il malvivente, da quanto dichiarato dal commerciante aveva una pronuncia non italiana.