Castelvetrano, Vito Fazzino eletto stamane segretario comunale di Forza Italia

del 2025-06-08

Intensa partecipazione per il Congresso comunale di Forza Italia Castelvetrano che ha eletto il neo segretario comunale Vito Fazzino con mozione unitaria. Presenti il Segretario Provinciale on. Toni Scilla, l'assessore comunale di Forza Italia Monia Rubbino, la consigliera comunale forzista Gabriella Marchese, il consigliere del Libero Consorzio comunale di Trapani Vito Milazzo, il segretario provinciale dei seniores di Forza Italia Francesco Martinico, dirigenti e consiglieri comunali di diversi comuni della provincia.

Presente il Sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini, che ha portato i saluti istituzionali. Sono intervenuti, inoltre, l'assessore Rosalia Ventimiglia in rappresentanza della Democrazia Cristiana, la consigliera comunale Rosy Milazzo in rappresentanza della lista Castelvetrano Civica, Francesco Saverio Calcara in rappresentanza della lista Castelvetrano Rinasce e Giuseppe Messina dirigente UGL.

Soddisfatto Toni Scilla che ha dichiarato: "Auguro buon lavoro a Vito Fazzino e a tutta la segreteria comunale. Il Congresso di oggi è la sintesi di un percorso iniziato con le ultime elezioni amministrative di Castelvetrano, nelle quali Forza Italia è ritornata tra gli scranni del massimo consesso civico ed è stata determinante per la vittoria del Sindaco Lentini.

Il movimento azzurro, rappresentato ottimamente nella giunta comunale dall'assessore Monia Rubbino, è impegnato per dare risposte concrete: Castelvetrano è una città strategica ed è pertanto necessario proseguire nel percorso di sinergia politico-istituzionale con i governi regionale e nazionale. Un ringraziamento particolare alla consigliera comunale forzista Gabriella Marchese per l'ottimo lavoro che sta svolgendo a difesa della sua comunità e in linea con i valori del nostro partito".