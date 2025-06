Omicidio-suicidio, i familiari delle vittime chiedono massima sensibilità alla stampa

di: Comunicato Stampa - del 2025-06-09

In seguito al drammatico omicidio-suicidio avvenuto lo scorso 6 giugno a Castelvetrano, l’avvocato Lorenzo Rizzuto, legale e portavoce della famiglia Campagna, ha inviato una nota ufficiale alle redazioni giornalistiche chiedendo di trattare la vicenda con la massima sensibilità.

"Pur riconoscendo il diritto di cronaca e la rilevanza sociale della corretta informazione, si evidenzia l’estrema delicatezza e il dolore che ha colpito le famiglie delle persone coinvolte e l’intera comunità. La continua esposizione mediatica, la diffusione di dettagli privati e la pubblicazione di notizie non sempre verificate e veritiere rischiano di amplificare la sofferenza delle figlie, dei familiari, dei parenti e degli amici, nonché di ostacolare il sereno svolgimento delle indagini in corso. Si richiama, pertanto, il principio di rispetto della dignità delle vittime e dei loro familiari, nonché il dovere di riservatezza e di responsabilità sociale che compete agli operatori dell’informazione, come previsto dalla deontologia professionale e dalle norme vigenti. in occasione della cerimonia funebre, Vi chiediamo formalmente di astenervi dall’effettuare riprese video, fotografie o filmati all’interno del luogo di culto durante lo svolgimento della funzione religiosa".