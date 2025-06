Abbigliamento "contraffatto", finanzieri sequestrano centinaia di capi griffati

di: Comunicato Stampa - del 2025-06-11

Nell’ambito delle intensificate attività di controllo economico del territorio a contrasto dei traffici illeciti disposte dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani sono stati sequestrati oltre 750 capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti. In particolare, i militari della Tenenza di Mazara del Vallo hanno sottoposto a controllo due rivenditori ambulanti che esponevano per la vendita, all’interno di un mercato rionale, numerosi capi di abbigliamento griffati, in particolare t-shirt e bermuda recanti i noti marchi “Nike”, “Adidas”, “Tommy Hilfiger”, “EA7”, “Palm Angels”, “Guess”, “Fendi”, “Moschino” ed altri ancora.

I capi di abbigliamento rinvenuti, benché presentassero talune imperfezioni nella realizzazione, mostravano caratteristiche tali da poter indurre in errore il consumatore finale circa la loro autenticità. I militari operanti hanno proceduto, pertanto, a ritirare immediatamente i prodotti dalla vendita e a sottoporli a sequestro, poi convalidato dall’Autorità Giudiziaria.